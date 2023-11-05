В Турции пропалестинские протестующие попытались штурмовать базу США 5.11.2023, 19:40

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Чтобы остановить агрессивную толпу, полицейским пришлось применить водометы и слезоточивый газ.

В Турции толпа участников акции протеста против операции Израиля в секторе Газа пыталась прорваться на территорию американской военной базы. Чтобы остановить протестующих, полиция была вынуждена применила водометы и слезоточивый газ, пишет «Униан» со ссылкой на турецкое издание NTV.

Протесты возле базы «Инджирлик», расположенной на юге центральной Турции, организовал «Гуманитарный фонд защиты прав и свобод человека». Утверждается, что участники акции специально прибыли к американской базе из Стамбула и других турецких городов. NTV отмечает, что акция была согласована с властями, но должна была состояться в другом месте.

В определенный момент демонстранты попытались прорваться на военный объект. Чтобы не допустить этого, полицейские применили специальные средства для разгона протестующих.

Adana ABD incirlik üssü.

Bakın gaz bombaları nasıldı havadan roket gibi iniyor. #incirliküssükapatilsin pic.twitter.com/TZF6c2BNuf — Onur Demirağ (@onurdemirag_) November 5, 2023

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