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В Турции пропалестинские протестующие попытались штурмовать базу США

  • 5.11.2023, 19:40
  • 2,296
В Турции пропалестинские протестующие попытались штурмовать базу США

Чтобы остановить агрессивную толпу, полицейским пришлось применить водометы и слезоточивый газ.

В Турции толпа участников акции протеста против операции Израиля в секторе Газа пыталась прорваться на территорию американской военной базы. Чтобы остановить протестующих, полиция была вынуждена применила водометы и слезоточивый газ, пишет «Униан» со ссылкой на турецкое издание NTV.

Протесты возле базы «Инджирлик», расположенной на юге центральной Турции, организовал «Гуманитарный фонд защиты прав и свобод человека». Утверждается, что участники акции специально прибыли к американской базе из Стамбула и других турецких городов. NTV отмечает, что акция была согласована с властями, но должна была состояться в другом месте.

В определенный момент демонстранты попытались прорваться на военный объект. Чтобы не допустить этого, полицейские применили специальные средства для разгона протестующих.

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