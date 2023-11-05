В Турции пропалестинские протестующие попытались штурмовать базу США
- 5.11.2023, 19:40
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Чтобы остановить агрессивную толпу, полицейским пришлось применить водометы и слезоточивый газ.
В Турции толпа участников акции протеста против операции Израиля в секторе Газа пыталась прорваться на территорию американской военной базы. Чтобы остановить протестующих, полиция была вынуждена применила водометы и слезоточивый газ, пишет «Униан» со ссылкой на турецкое издание NTV.
Протесты возле базы «Инджирлик», расположенной на юге центральной Турции, организовал «Гуманитарный фонд защиты прав и свобод человека». Утверждается, что участники акции специально прибыли к американской базе из Стамбула и других турецких городов. NTV отмечает, что акция была согласована с властями, но должна была состояться в другом месте.
В определенный момент демонстранты попытались прорваться на военный объект. Чтобы не допустить этого, полицейские применили специальные средства для разгона протестующих.
Adana ABD incirlik üssü.— Onur Demirağ (@onurdemirag_) November 5, 2023
Bakın gaz bombaları nasıldı havadan roket gibi iniyor. #incirliküssükapatilsin pic.twitter.com/TZF6c2BNuf