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США начнут тренировать армию Армении

  • 6.11.2023, 19:05
США начнут тренировать армию Армении

Ереван больше не хочет полагаться на РФ.

США начнут помогать Армении в области профессиональной и боевой подготовки военных. Об этом, как сообщает Министерство обороны Армении, было объявлено на встрече первого замминистра обороны Армении Эдварда Асряна с заместителем командира Европейского командования (EUCOM) США генерал-лейтенантом Стивеном Башамом в Штутгарте.

Вашингтон окажет содействие Еревану в укреплении сержантского состава и модернизации системы управления. Также американские специалисты помогут армянским военным в миротворческих операциях, совершенствовании военной медицины, образования и боевой подготовки, пообещал представитель EUCOM.

«Вооруженные силы Армении в настоящее время переживают значительные реформы и трансформации, и мы заинтересованы в получении поддержки и изучении передового опыта наших партнеров, особенно США», — сказал Асрян. Встречи на уровне генералов закладывают основу для планирования и проведения будущих совместных учений, добавил он.

EUCOM отвечает за военные операции США в Европе, некоторых частях Азии и Ближнего Востока, в Северном Ледовитом и Атлантическом океанах. Войска насчитывают более 65 000 военнослужащих.

В сентябре в Армении прошли совместные с США военные учения Eagle Partner 2023. В Ереване заявили, что отрабатывают «операции по стабилизации отношений между конфликтующими сторонами при выполнении миротворческих задач». Москва в ответ заявила, что маневры «вызывают настороженность».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян неоднократно критиковал Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), куда помимо Армении входят Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Он также не исключал, что Армения выйдет из блока. В октябре премьер Армении пообещал, что его страна пока останется в ОДКБ, поскольку не хочет недопонимания других участников. «Мы находимся на этапе обсуждения вопросов, потому что мы не хотим, чтобы в ОДКБ неправильно поняли нас по какому-либо вопросу, и мы не хотим, чтобы мы неправильно поняли ОДКБ», — объяснил он.

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