Высокопоставленный боевик ХАМАСа: Руководство нас бросило 7.11.2023, 11:03

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Участник атаки на Израиль набросился на живущих в роскоши главарей террористов.

В ночь на 7 ноября британская газета Daily Mail (перевод — «Детали») опубликовала интервью с «высокопоставленным командиром» ХАМАСа, одним из организаторов резни 7 октября, который утверждает, что первоначальный план предусматривал гораздо меньшую операцию и что в последнюю минуту лидеры организации поменяли приказ.

«Я один из организаторов [атаки] 7 октября, и мы не ожидали, что все так пойдет. Наше руководство сказало: делайте что хотите, берите что хотите. Взятие 250 заложников не планировалось. План заключался в том, чтобы взять в плен несколько военнослужащих, чтобы обменять их на наших заключенных», – сказал представитель ХАМАСа.

Он также подверг критике лидера ХАМАСа Яхъю Синуара и руководство организации, которое, по его словам, «инструктировало террористов» «делать все, что они хотят», а само не живет в секторе Газа и не ощущает на себе ответную реакцию Израиля.

Член ХАМАСа также рассказал, что питается только финиками и оливковым маслом, в то время как Синуар и Исмаил Хания живут в роскоши в Катаре и Турции.

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