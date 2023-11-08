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Путин помиловал преступника, пытавшего и убившего молодую девушку

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  • 8.11.2023, 18:55
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Путин помиловал преступника, пытавшего и убившего молодую девушку

Изувер отправился воевать в Украину.

Российский диктатор Владимир Путин помиловал жителя Кузбасса Владислава Канюса, который был приговорен к 17 годам лишения свободы за убийство 23-летней Веры Пехтелевой. Он отправился на войну РФ против Украины.

Об этом сообщила мать Веры Оксана Пехтелева, передает «Сибирь.Реалии».

Злоумышленник получил помилование указом Путина в апреле 2023 года.

«Мало того, что выпустили досрочно ублюдка, запытавшего человека до смерти — еще и оружие ему в руки дали! По документу получается, когда его этапировали в апреле в Ростовскую область, еще перед отправкой в Украину, его уже помиловали», — рассказала Пехтелева.

По словам женщины, «вот такая справедливость» в РФ, «такие «герои».

Пехтелева заявила, что они с отцом Веры пытались выяснить, можно ли опротестовать решение о помиловании, но адвокаты им отказали.

Ранее родственники Пехтелевой увидели в соцсетях фото Канюса, где он на свободе позирует с оружием в компании людей в военной форме. Вероятно, Канюс принимал участие в боевых действиях в Украине в составе ЧВК «Вагнер».

28 июля 2022 года Кемеровский областной суд признал Канюса виновным в убийстве своей бывшей девушки Веры Пехтелевой с особой жестокостью, оправдал его по статье об изнасиловании и не стал привлекать его к ответственности за незаконное лишение свободы.

Канюса приговорили к 17 годам колонии, а также обязали выплатить 1,5 миллиона рублей.

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