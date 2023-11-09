закрыть
9 ноября 2023, четверг, 17:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Бонд: Белорусы смогут защитить свою страну от Путина

  • 9.11.2023, 17:14
  • 1,170
Бонд: Белорусы смогут защитить свою страну от Путина

Британский дипломат ответил на вопрос о будущем Беларуси.

Политический директор Европейского центра реформ и бывший посол Великобритании в Латвии Ян Бонд выразил мнение, что белорусы смогут защитить свою страну от Путина, пишет bb.lv.

Отвечая на вопрос о будущем Беларуси, Бонд подчеркнул огромное значение массовых демонстраций в 2020 году против режима Александра Лукашенко. Эксперт не верит, что попытка Путина захватить власть в Беларуси тем или иным способом однозначно увенчается успехом.

«В 1990-е годы нас беспокоило то, что в Беларуси очень слабая национальная идентичность, что белорусы во многом чувствуют себя русскими. Однако за последние 30 лет белорусы развивались как белорусы. В какой-то степени мы ясно увидел это в 2020 году», — сказал Бонд.

Хотя протесты не смогли свергнуть Лукашенко, они были чрезвычайно масштабными, продолжались длительное время и требовали большого насилия для их подавления, отметил эксперт.

«Белорусы подтвердили, что они отличаются от россиян, которые были гораздо более пассивны. Даже в 2011 и 2012 годах, когда в России также проходили демонстрации протеста против фабрикации результатов выборов, они были далеко не такими массовыми, как в Минске летом 2020 года», — сказал Бонд.

Поэтому Лукашенко осознает, что его положение хрупко. Он, очевидно, понимает, что без поддержки народа вовлекать войска в боевые действия на Украине было бы очень опасно, поэтому он может лишь предложить Путину риторическую поддержку и осуществлять вредные действия на границах стран НАТО.

«Однако если в начале войны мы опасались, что Беларусь может стать активным участником войны, то сейчас меня это беспокоит гораздо меньше», — резюмировал Бонд.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

План Путина с нотками шизофрении
План Путина с нотками шизофрении Виталий Портников
Путин теряет еще одну «зону влияния»
Путин теряет еще одну «зону влияния» Петр Олещук
Мы им не позволим
Мы им не позволим Леонид Невзлин
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко Максим Плешко