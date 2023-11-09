Бонд: Белорусы смогут защитить свою страну от Путина 9.11.2023, 17:14

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Британский дипломат ответил на вопрос о будущем Беларуси.

Политический директор Европейского центра реформ и бывший посол Великобритании в Латвии Ян Бонд выразил мнение, что белорусы смогут защитить свою страну от Путина, пишет bb.lv.

Отвечая на вопрос о будущем Беларуси, Бонд подчеркнул огромное значение массовых демонстраций в 2020 году против режима Александра Лукашенко. Эксперт не верит, что попытка Путина захватить власть в Беларуси тем или иным способом однозначно увенчается успехом.

«В 1990-е годы нас беспокоило то, что в Беларуси очень слабая национальная идентичность, что белорусы во многом чувствуют себя русскими. Однако за последние 30 лет белорусы развивались как белорусы. В какой-то степени мы ясно увидел это в 2020 году», — сказал Бонд.

Хотя протесты не смогли свергнуть Лукашенко, они были чрезвычайно масштабными, продолжались длительное время и требовали большого насилия для их подавления, отметил эксперт.

«Белорусы подтвердили, что они отличаются от россиян, которые были гораздо более пассивны. Даже в 2011 и 2012 годах, когда в России также проходили демонстрации протеста против фабрикации результатов выборов, они были далеко не такими массовыми, как в Минске летом 2020 года», — сказал Бонд.

Поэтому Лукашенко осознает, что его положение хрупко. Он, очевидно, понимает, что без поддержки народа вовлекать войска в боевые действия на Украине было бы очень опасно, поэтому он может лишь предложить Путину риторическую поддержку и осуществлять вредные действия на границах стран НАТО.

«Однако если в начале войны мы опасались, что Беларусь может стать активным участником войны, то сейчас меня это беспокоит гораздо меньше», — резюмировал Бонд.

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