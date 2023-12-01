Через Польшу провезут химические отходы из Беларуси 2 1.12.2023, 14:06

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иллюстративное фото

37 грузовиков.

Главный инспектор охраны окружающей среды Польши согласовал провоз через страну 600 тонн агрохимических отходов из Беларуси. Об этом сообщает RMF FM.

О выдаче разрешения ходатайствовала компания из Гомеля. Отходы должны быть доставлены переработчику во Франции. Всего предполагается, что через Польшу проследуют 37 грузовиков.

Непосредственно перевозку будет производить польская компания. Из-за взаимных ограничений на проезд автомобилей между Беларусью и ЕС, будет использоваться схема с перецепкой. Польский перевозчик заберет полуприцепы с отходами в пунктах перецепки на беларусской стороне.

Разрешение на транзит отходов выдано до конца августа следующего года.

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