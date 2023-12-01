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Через Польшу провезут химические отходы из Беларуси

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  • 1.12.2023, 14:06
  • 2,388
Через Польшу провезут химические отходы из Беларуси
иллюстративное фото

37 грузовиков.

Главный инспектор охраны окружающей среды Польши согласовал провоз через страну 600 тонн агрохимических отходов из Беларуси. Об этом сообщает RMF FM.

О выдаче разрешения ходатайствовала компания из Гомеля. Отходы должны быть доставлены переработчику во Франции. Всего предполагается, что через Польшу проследуют 37 грузовиков.

Непосредственно перевозку будет производить польская компания. Из-за взаимных ограничений на проезд автомобилей между Беларусью и ЕС, будет использоваться схема с перецепкой. Польский перевозчик заберет полуприцепы с отходами в пунктах перецепки на беларусской стороне.

Разрешение на транзит отходов выдано до конца августа следующего года.

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