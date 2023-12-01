Через Польшу провезут химические отходы из Беларуси

Через Польшу провезут химические отходы из Беларуси2
- 1.12.2023, 14:06
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37 грузовиков.
Главный инспектор охраны окружающей среды Польши согласовал провоз через страну 600 тонн агрохимических отходов из Беларуси. Об этом сообщает RMF FM.
О выдаче разрешения ходатайствовала компания из Гомеля. Отходы должны быть доставлены переработчику во Франции. Всего предполагается, что через Польшу проследуют 37 грузовиков.
Непосредственно перевозку будет производить польская компания. Из-за взаимных ограничений на проезд автомобилей между Беларусью и ЕС, будет использоваться схема с перецепкой. Польский перевозчик заберет полуприцепы с отходами в пунктах перецепки на беларусской стороне.
Разрешение на транзит отходов выдано до конца августа следующего года.