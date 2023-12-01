Группа россиян сдалась в плен ВСУ 1.12.2023, 18:36

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Видеофакт.

Бойцы Вооруженных сил Украины взяли в плен трех российских оккупантов на Марьинском направлении (под Донецком и южнее).

Об этом в соцсети Х сообщил блоггер Necro Mancer.

Он обнародовал соответствующее видео, на котором интервенты с открытыми лицами и связанными руками сидят в каком-то помещении.

А пока захватчики ожидают транспортировки в тыл, военнослужащий попросил их передать привет «Мармулетику» и подтвердить попадание в плен.