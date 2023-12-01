закрыть
1 декабря 2023, пятница, 19:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Группа россиян сдалась в плен ВСУ

  • 1.12.2023, 18:36
  • 3,056
Группа россиян сдалась в плен ВСУ

Видеофакт.

Бойцы Вооруженных сил Украины взяли в плен трех российских оккупантов на Марьинском направлении (под Донецком и южнее). 

Об этом в соцсети Х сообщил блоггер Necro Mancer.

Он обнародовал соответствующее видео, на котором интервенты с открытыми лицами и связанными руками сидят в каком-то помещении.

А пока захватчики ожидают транспортировки в тыл, военнослужащий попросил их передать привет «Мармулетику» и подтвердить попадание в плен.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Собачье сердце
Собачье сердце Ирина Халип
Путина это раздражает
Путина это раздражает Виталий Портников
Жизням белорусским политзаключенных угрожает опасность
Жизням белорусским политзаключенных угрожает опасность Леонид Судаленко
Эх, Васильич!
Эх, Васильич! Владимир Халип