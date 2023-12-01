Группа россиян сдалась в плен ВСУ
- 1.12.2023, 18:36
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Видеофакт.
Бойцы Вооруженных сил Украины взяли в плен трех российских оккупантов на Марьинском направлении (под Донецком и южнее).
Об этом в соцсети Х сообщил блоггер Necro Mancer.
Он обнародовал соответствующее видео, на котором интервенты с открытыми лицами и связанными руками сидят в каком-то помещении.
А пока захватчики ожидают транспортировки в тыл, военнослужащий попросил их передать привет «Мармулетику» и подтвердить попадание в плен.
Марьинское направление, на правах рекламы https://t.co/dPJxxkqGVx #всрф #роа #потерьнет pic.twitter.com/DFB3Tvb0Nn— Necro Mancer (@666_mancer) November 29, 2023