ВСУ отбросили россиян к северу от Авдеевки
- 1.12.2023, 19:10
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Разбита колонна новых российских БТРов.
Украинская армия в ходе ожесточенных боев отбросила врага от населенного пункта Степовое к северу от Авдеевки, уничтожив колонну новых российских бронетранспортеров (БТР-82А), каждый из которых стоит 1,7 млн евро.
Об этом сообщает военный обозреватель немецкого издания BILD Юлиан Репке.
По словам журналиста, в последние дни россияне пытались захватить Степовое, чтобы окружить украинских военных. В частности, Степовое было атаковано из-под Красногоровки колонной современных БТР-82А. Однако благодаря мощному огню Силы обороны Украины разбили вражескую колонну.
По итогам боя россияне утратили контроль над этой местностью, добавил обозреватель.