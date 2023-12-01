ВСУ отбросили россиян к северу от Авдеевки 1.12.2023, 19:10

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Разбита колонна новых российских БТРов.

Украинская армия в ходе ожесточенных боев отбросила врага от населенного пункта Степовое к северу от Авдеевки, уничтожив колонну новых российских бронетранспортеров (БТР-82А), каждый из которых стоит 1,7 млн евро.

Об этом сообщает военный обозреватель немецкого издания BILD Юлиан Репке.

По словам журналиста, в последние дни россияне пытались захватить Степовое, чтобы окружить украинских военных. В частности, Степовое было атаковано из-под Красногоровки колонной современных БТР-82А. Однако благодаря мощному огню Силы обороны Украины разбили вражескую колонну.

По итогам боя россияне утратили контроль над этой местностью, добавил обозреватель.

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