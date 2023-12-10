Совладелец Hermes решил завещать свое 10-миллиардное состояние садовнику из скромной семьи 10.12.2023, 15:10

1,812

Фото: Getty Images

Для этого миллиардер хочет его усыновить.

Николя Пюэш — один из потомков основателя Hermеs и акционер модного дома — хочет усыновить члена своей домашней обслуги, чтобы передать ему свое состояние, которое оценивают примерно в 9-10 миллиардов евро.

Об этом пишут La Tribune и Fortune со ссылкой на швейцарское издание La Tribune de Geneve.

Имя человека, которому Пюэш хочет завещать капитал, неизвестно. Сообщается, что это «бывший разнорабочий и садовник из скромной марокканской семьи». Ему 51 год. Он женат на испанке, у них двое детей.

80-летний Николя Пюэш не женат и не имеет детей. Он владеет долей в Hermеs, равной 5,7%, и является крупнейшим индивидуальным акционером компании. Около 10 лет назад он поссорился с другими членами своей семьи из-за контроля над брендом Hermеs, крупную долю в котором тогда купил концерн LVMH, владеющий многими европейскими модными домами.

Пюэш уже нанял команду юристов, чтобы передать наследство своему работнику. Процедура усыновления взрослого человека, через которую он хочет это сделать, в Швейцарии сложна и применяется редко, но не невозможна, отмечает La Tribune de Geneve. В случае успеха работник Пюэша получит по меньшей мере половину состояния миллиардера.

При этом по старым договоренностям состояние Пюэша должно было отойти в пользу фонда Isocrates, который миллиардер создал в 2011 году для борьбы с дезинформацией, в том числе с помощью поддержки журналистских проектов.

В фонде заявили, что знают о желании Пюэша расторгнуть договор о наследстве и считают его необоснованным. Fortune предполагает, что Пюэшу предстоят судебные разбирательства с Isocrates.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».