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Израильские военные ликвидировали очередного командира ХАМАС

  • 10.12.2023, 22:45
Израильские военные ликвидировали очередного командира ХАМАС

Террорист отвечал за подготовку по противотанковым ракетам в бригаде города Газа.

Израильские военные ликвидировали нового командира батальона «Шеджайя» ХАМАСа Эмада Крикаэ. Предыдущий командир батальона ХАМАС также был убит ЦАХАЛом ранее в ходе войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ЦАХАЛа в Telegram.

Военные отметили, что с 2019 года Крикаэ занимал должность заместителя командира батальона «Шеджаия» ХАМАС. Ранее он отвечал за подготовку по противотанковым ракетам в бригаде города Газа.

Крикаэ также участвовал в обстрелах противотанковыми ракетами и террористических рейдах, проводимых на израильской территории.

После того как в ходе войны был уничтожен командир батальона «Шеджаия» ХАМАСа, Крикаэ временно занял пост командира батальона, после чего также был убит ЦАХАЛом.

Война Израиля и ХАМАС

Боевики ХАМАСа 7 октября вторглись в Израиль. Террористы начали убивать и похищать как военных, так и гражданских людей. Вскоре Иерусалим объявил операцию «Железные мечи» и обстреливал места террористов в Секторе Газа.

24 ноября между Израилем и ХАМАСом началось временное перемирие для освобождения пленных. Тогда же стороны договорились о прекращении огня на четыре дня, однако решили продлить его еще на два дня с условием, что боевики освободят больше заложников.

1 декабря Израиль возобновил боевые действия в Секторе Газа. В ЦАХАЛе заявили, что ХАМАС нарушил условия перемирия.

По словам министра обороны Израиля Йоава Галланта, Израиль возобновил огонь после отказа ХАМАС освободить заложников, среди которых двое детей.

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