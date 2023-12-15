Российскую армию всколыхнул новый скандал 9 15.12.2023, 16:17

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иллюстративное фото

Тела убитых оккупантов «теряются» загадочным образом.

По Z-каналам распространяется новый скандал, который всколыхнул путинскую армию. В Сеть выложено видео с Еленой Никиточкиной, которая на всю страну пожаловалась, как тело ее сына, убитого на войне в Украине, потеряли при эвакуации. Теперь у россиянки нет ни трупа, ни компенсации.

История с загадочным исчезновением трупа всплыла наружу только по той причине, что его к машине эвакуации доставил родной брат. Автомобиль должен был ехать в морг Ростова-на-Дону, но, по неизвестной причине, не добрался до цели.

«Около месяца находились (братья Никиточкины) в лесополосе на Лиманском направлении. 12 мая ушли в наступление, а 26 мая он погиб у брата на руках. 30 мая брат лично с группой его эвакуировал, вынесли тело с боевой позиции до места отправки «200-х». Машина увезла «200-х» в ночь на Ростов. Местонахождение неизвестно. Обращались во все инстанции, но толку не было. И нет», – пожаловалась мать российского оккупанта.

С ее слов, сыновья состояли в группировке «Шторм Z» оккупационной армии РФ. К боевым действиям новобранцев практически не готовили, кинув на передовую почти сразу после подписания контракта с Минобороны.

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