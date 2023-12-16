Британский эсминец сбил в Красном море беспилотник

Британский эсминец сбил в Красном море беспилотник1
- 16.12.2023, 20:30
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БПЛА угрожал торговому судну.
Министр обороны Великобритании Грант Шаппс сообщил, что британский эсминец Diamond сбил в Красном море беспилотник, который предположительно угрожал торговому судну.
По словам Шаппса, беспилотник был успешно уничтожен ракетой Sea Viper.
Британский министр отметил, что эсминец, который сбил беспилотник, недавно прибыл в регион, чтобы поддержать международные усилия по обеспечению безопасности судоходства.
Он подчеркнул, что рост количества нелегальных атак, произошедший в последнее время, представляет прямую угрозу международной торговле и безопасности в Красном море, и Великобритания стремится отразить эти атаки, чтобы защитить свободный поток глобальной торговли.