США и Финляндия подписали соглашение о военном сотрудничестве 3 18.12.2023, 22:33

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Теперь у американских военных будет доступ к финским военным базам.

18 декабря глава Госдепартамента США Энтони Блинкен и министр обороны Финляндии Антти Хяккянен подписали в Вашингтоне соглашение о сотрудничестве в области обороны (Defence Cooperation Agreement — DCA), передает AFP. Оно вступит в силу в первый день второго месяца, который последует за тем, как стороны уведомят друг друга, что завершили все необходимые процедуры на национальном уровне.

Переговоры об этом документе шли с августа 2022 года, он подготовлен с опорой на Соглашение о статусе сил (Status of Forces Agreement — SOFA) между членами НАТО, действующее с 1951 года и определяющее, на каком основании военные части члена альянса могут быть размещены на территории другого участника (о деталях страны договариваются друг с другом напрямую).

Текст соглашения финское правительство опубликовало

В DCA подробно описано, что Вооруженные силы США могут делать на территории Финляндии: от перемещения техники до условий проживания военных и членов их семей. В тексте согласован список объектов (он содержится в приложении) — 15 военных баз, аэродромы и порты, к которым у американских военных будет беспрепятственный доступ. Согласно документу, американские военные могут проводить в республике тренировки, маневры, техническое обслуживание транспорта, размещать персонал и вести строительство в рамках согласованной деятельности. В документе подчеркнуто: вся деятельность будет вестись «при полном уважении суверенитета, законов и международно-правовых обязательств Финляндии», в том числе и в отношении хранения на ее территории определенных видов оружия.

Как заявил 14 декабря Хяккянен, подписание DCA — «это не конечная точка, а новый шаг на пути к еще более тесному сотрудничеству» в сфере обороны. «Соглашение отражает приверженность США обеспечению безопасности Финляндии и создает условия для сотрудничества во времена кризисов. Финляндия не одна защищает себя, но делает это как союзник по НАТО и вместе с Соединенными Штатами», — сказал министр на пресс-конференции (цитата по изданию Yle).

Аналогичное соглашение с США есть у Латвии, Литвы, Норвегии и Эстонии; 5 декабря такой договор США подписали со Швецией, переговоры на этот счет идут с Данией. «Эта тенденция, похоже, приводит к формированию новой коалиции стран со схожими интересами, чего-то вроде альянса», — писало Yle в августе 2023 года.

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