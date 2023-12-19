Deutsche Welle: Первый высокопоставленный российский офицер согласился дать показания в Гааге 5 19.12.2023, 13:26

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Игорь Саликов

О чем может рассказать полковник военной разведки Минобороны РФ?

Бывший полковник военной разведки Минобороны РФ (ГРУ), а позднее старший инструктор ЧВК «Вагнер» и один из командиров ЧВК «Редут» Игорь Саликов решил дать показания о военных преступлениях России в Украине в Международном уголовном суде (МУС) в Гааге, сообщает Deutsche Welle.

Он утверждает, что в составе «вагнеровцев» воевал в Сирии и Африке, в 2014 году находился на территории Донецкой и Луганской областей, в том числе был начальником 4-го отдела специальных операций «генпрокуратуры ДНР». В 2022-м Саликов принимал участие в полномасштабном вторжении в Украину, в ходе которого командовал подразделением ЧВК «Редут».

По его словам, он был свидетелем преступлений российской армии, в частности «операций под фальшивым флагом» на Донбассе, «зверств против мирного населения», пыток и казней военнопленных, похищения детей, которых «перевозили через границу в Беларусь».

Бывший российский военный сообщил, что вместе с семьей покинул Россию в июне 2022 года. Теперь он прилетел из Кейптауна (ЮАР) в Нидерланды, где намерен добиваться политического убежища. 10 декабря Саликов написал явку с повинной на имя прокурора МУС Карима Хана и главы МУС Петра Хофманского, которую передал через проект Gulagu.net.

Основатель правозащитного проекта Владимир Осечкин утверждает, что лично зарегистрировал документ в системе документооборота МУС в Амстердаме.

При этом Осечкин обратился к руководству МУС с ходатайством о мерах безопасности для Саликова, который с лета 2023 года дистанционно давал показания прокурорам Офиса генерального прокурора Украины и ждал допроса у следователей МУС.

Саликов не рассчитывает на иммунитет от уголовного преследования со стороны МУС и готов отвечать за соучастие в агрессии против Украины, отметил Осечкин. За последние полгода бывший полковник ГРУ написал книгу «Нет войне!» о событиях 2014–2015 и 2022 годов. Сейчас он пишет вторую книгу «Вагнер: Армия Кремля», чтобы внести свой вклад в прекращение войны.

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