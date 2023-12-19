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Песков прокомментировал статью Bloomberg о риске катастрофы на БелАЭС

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  • 19.12.2023, 13:34
  • 4,234
Песков прокомментировал статью Bloomberg о риске катастрофы на БелАЭС

Пресс-секретарю Кремля пришлось ответить на неудобный вопрос.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал публикацию Bloomberg о нештатной ситуации на БелАЭС.

Напомним, в марте этого Департамент госбезопасности Литвы опубликовал свою оценку угроз для страны. В ней говорилось о том, что на станции в 2022 году были выявлены недостатки, в частности, речь шла о загрязнении смолой воды в первом контуре реактора второго энергоблока. Для устранения загрязнения пришлось выгрузить и очистить тепловыдеялющие сборки. Вчера материал на эту тему опубликовал Bloomberg.

Комментируя публикацию агентства, Песков заявил, что ситуацию нельзя рассматривать как нештатную.

«Но дело в том, что это нельзя назвать нештатной ситуацией, потому что речь идет о пуско-наладочных работах, этот нюанс – самый важный. Это не нештатная ситуация во время работы станции, там проводятся пуско-наладочные работы», – сказал он.

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