Песков прокомментировал статью Bloomberg о риске катастрофы на БелАЭС

Песков прокомментировал статью Bloomberg о риске катастрофы на БелАЭС2
- 19.12.2023, 13:34
- 4,234
Пресс-секретарю Кремля пришлось ответить на неудобный вопрос.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал публикацию Bloomberg о нештатной ситуации на БелАЭС.
Напомним, в марте этого Департамент госбезопасности Литвы опубликовал свою оценку угроз для страны. В ней говорилось о том, что на станции в 2022 году были выявлены недостатки, в частности, речь шла о загрязнении смолой воды в первом контуре реактора второго энергоблока. Для устранения загрязнения пришлось выгрузить и очистить тепловыдеялющие сборки. Вчера материал на эту тему опубликовал Bloomberg.
Комментируя публикацию агентства, Песков заявил, что ситуацию нельзя рассматривать как нештатную.
«Но дело в том, что это нельзя назвать нештатной ситуацией, потому что речь идет о пуско-наладочных работах, этот нюанс – самый важный. Это не нештатная ситуация во время работы станции, там проводятся пуско-наладочные работы», – сказал он.