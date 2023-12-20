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В Польше приостанавливали вещание общественные телеканалы

  • 20.12.2023, 19:27
  • 8,926
В Польше приостанавливали вещание общественные телеканалы

Руководство некоторых из них уволено.

Руководство польских общественных СМИ – общественного телевидения (TVP), Польского радио и информационного агентства PAP – отправлено в отставку. Об этом в среду, 20 декабря, сообщило правительство Польши.

Общественные телеканалы TVP Info и TVP3 временно прекращали вещание, сообщает Polsat.

Новые наблюдательные советы, которым предстоит избрать новых членов правления, уже назначены.

Накануне Сейм Польши принял постановление «О восстановлении правового порядка, непредвзятости и целостности государственных СМИ и Польского агентства печати». За постановление проголосовали 244 депутата, против — 84, 16 депутатов воздержались.

Новое правительство Польши, возглавляемое премьером Дональдом Туском, назвало «реорганизацию и переориентацию содержания общественного вещания» одним из своих приоритетов.

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