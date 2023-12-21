В Витебске многодетного отца отправили в колонию за комментарии 2 21.12.2023, 16:48

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Такой приговор вынес Михаил Зубеня.

Витебский районный суд 6 декабря назначил 38-летнему отцу троих детей Сергею Зайцеву один год и шесть месяцев колонии в условиях общего режима и штраф в размере 100 базовых величин (3 700 рублей) за «оскорбление представителя власти» (ст. 369 Уголовного кодекса). Такой приговор вынес Михаил Зубеня. По делу состоялось четыре судебных заседания.

Как сообщают правозащитники, Сергею Зайцеву вменили в вину то, что он написал в телеграм-канале, признанном «экстремистским», два комментария о представителе власти, которые суд счел оскорбительными. Кого именно оскорбили комментарии витебчанина — не сообщается.

Государственный обвинитель запросил для витеблянина полтора года колонии. Именно такой приговор и вынес судья Михаил Зубеня.

Поддержите заключенного: СИЗО-2, 210026, Витебск, Гагарина, 2, Сергей Георгиевич Зайцев.

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