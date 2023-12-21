Посла России вызвали в МИД Узбекистана из-за слов Прилепина

Посла России вызвали в МИД Узбекистана из-за слов Прилепина5
- 21.12.2023, 19:07
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Пропагандист накануне заявил, что следует присоединять территории, «откуда едут в РФ гастарбайтеры».
Посла России Олега Мальгинова вызвали в МИД Узбекистана, где ему выразили озабоченность по поводу заявления российского пропагандиста, сопредседателя партии «Справедливая Россия — За правду» Захара Прилепина на конференции в пресс-центре «Россия сегодня» с предложением о «присоединении» территории Узбекистана к России.
Накануне Прилепин сказал: «Я стою искренне за то, чтобы территории, откуда едут к нам гастарбайтеры, просто присоединять и на месте их обучать русскому языку» (цитата по «Коммерсанту»).
Он добавил, что «не шутит» и намерен «и далее продвигать тему дезавуирования документации о распаде СССР»: «Кто нам запретит после парада в Киеве что-либо сделать полезное на евразийской территории?»
«Такого рода необдуманные высказывания партийных лидеров такой дружественной страны, как Российская Федерация, к глубокому сожалению, не соответствуют духу всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией», — говорится в сообщении узбекского МИДа.
Там отметили, что подобные заявления носят провокационный характер и могут негативно сказаться на отношениях народов.