Посла России вызвали в МИД Узбекистана из-за слов Прилепина 5 21.12.2023, 19:07

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Пропагандист накануне заявил, что следует присоединять территории, «откуда едут в РФ гастарбайтеры».

Посла России Олега Мальгинова вызвали в МИД Узбекистана, где ему выразили озабоченность по поводу заявления российского пропагандиста, сопредседателя партии «Справедливая Россия — За правду» Захара Прилепина на конференции в пресс-центре «Россия сегодня» с предложением о «присоединении» территории Узбекистана к России.

Накануне Прилепин сказал: «Я стою искренне за то, чтобы территории, откуда едут к нам гастарбайтеры, просто присоединять и на месте их обучать русскому языку» (цитата по «Коммерсанту»).

Он добавил, что «не шутит» и намерен «и далее продвигать тему дезавуирования документации о распаде СССР»: «Кто нам запретит после парада в Киеве что-либо сделать полезное на евразийской территории?»

«Такого рода необдуманные высказывания партийных лидеров такой дружественной страны, как Российская Федерация, к глубокому сожалению, не соответствуют духу всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией», — говорится в сообщении узбекского МИДа.

Там отметили, что подобные заявления носят провокационный характер и могут негативно сказаться на отношениях народов.

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