WSJ: Ликвидацию Пригожина организовал Николай Патрушев 7 22.12.2023, 9:53

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Решающим стал один из звонков владельца ЧВК в Кремль.

Убийство Евгения Пригожина организовал Николай Патрушев, сообщает The Wall Street Journal.

Патрушев, пишет WSJ, предупреждал Путина, что ставка на Пригожина и его наемников в войне с Украиной дает последнему все больше влияния и создает угрозу Кремлю. Когда Пригожин начал мятеж, Патрушев увидел в этом возможность навсегда избавиться от главы ЧВК.

По данным WSJ, Патрушев начал предупреждать Путина об опасности Пригожина еще летом 2022 года, однако президент не прислушался к его словам, поскольку вагнеровцы добивались успехов на поле боя. По словам собеседника издания, бывшего российского разведчика, это изменилось в октябре 2022 года.

Тогда Пригожин якобы позвонил Путину и в грубой форме пожаловался на дефицит боеприпасов, приводящий к большим потерям. В кабинете Путина в тот момент находился Патрушев, утверждает источник WSJ. Глава Совбеза посчитал, что Пригожин стал опасен и перестал уважать власть Кремля.

Последующие жалобы Пригожина на снабжение и в том числе публичные конфликты с военным руководством России Путин игнорировал — и не отвечал на звонки главы ЧВК, пишет WSJ. В июне 2023 года, когда Пригожин начал мятеж, Патрушев «взял управление на себя», утверждается в материале.

По данным источников WSJ, глава Совбеза звонил офицерам, симпатизирующим Пригожину и просил их убедить главу ЧВК Вагнера прекратить мятеж. Также Патрушев искал посредников для разрешения конфликта в соседних странах. Помимо Александра Лукашенко (который в итоге и стал таким посредником), это был президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

В случае, если бы армия РФ не смогла сдержать наемников, вооруженные силы Казахстана должны были помочь — в качестве ответной услуги за ввод сил ОДКБ в январе 2022 года, утверждают источники WSJ. Однако Токаев отказался.

После окончания мятежа Патрушев приступил к разработке плана убийства. По словам источников издания из западных спецслужб, Путину позже показали эти планы, и он не стал возражать. 23 августа глава ЧВК ждал в аэропорту Шереметьево, пока его самолет проверят и подготовят к вылету. Именно в этот момент под крыло заложили небольшую бомбу, утверждают собеседники WSJ в западных спецслужбах.

Через полчаса после взлета на высоте примерно 8500 метров бомба взорвалась. Все десять человек, находившиеся на борту, погибли. Кремль свою причастность к гибели Пригожина отрицает.

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