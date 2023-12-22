В Беларуси продлили запрет привязывать арендную плату к валюте 3 22.12.2023, 15:52

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Теперь официально.

В Беларуси продлили запрет привязывать арендную плату к иностранной валюте. Соответствующий документ в двух чтениях поддержали «депутаты». Запрет продолжит действовать с 1 января следующего года, передает БелТА.

Запрет привязывать арендную плату к валюте действует до 1 января 2024 года. Сейчас же принято решение продлить обязательную привязку арендной платы к национальной валюте на весь следующий год.

Министерство экономики предложило сохранить запрет на привязку арендной платы к валюте еще в октябре этого года. Власти продление запрета обосновывают тем, что это важный этап для дедолларизации экономики.

Соруководитель REVERA Belarus Александр Антонов отмечал, что среди представителей бизнеса существуют различные мнения по этому вопросу с некоторым перевесом в пользу снятия запрета.

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