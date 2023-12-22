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В РФ уклонистам от армии перестанут выдавать водительские права

  • 22.12.2023, 19:07
В РФ уклонистам от армии перестанут выдавать водительские права

Также им запретят регистрировать недвижимость, создавать ИП и получать кредиты.

Россияне, которые уже уклонились от явки по повестке в военкомат, больше не будут допущены к экзамену на права и не смогут получить водительское удостоверение, сообщает пресс-центр МВД России.

С апреля следующего года вступит в силу новый регламент сдачи экзамена на водительские права.

Согласно принятым поправкам к закону о воинской службе, теперь повестка в военкомат будет считаться автоматически врученной через 7 дней после внесения ее в электронный реестр.

Получивший таким способом повестку человек должен явиться в военкомат в течение 20 дней. В случае неявки вводится запрет на выезд из страны, вождение автомобиля, регистрацию недвижимости, создание ИП и получение кредитов.

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