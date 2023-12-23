Пяти миллионам россиян закрыли выезд за границу 5 23.12.2023, 17:29

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В РФ в силу вступил новый закон.

Почти 5 млн граждан России столкнутся с ограничениями в возможности выезда за рубеж в преддверии новогодних праздников из-за наличия задолженностей. Об этом информирует The Moscow Times со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.

В 2017 году перед новым годом невыездными из-за долгов оказались 1,8 млн россиян, в 2018 году — 3 млн, в 2020 году — 4,1 млн. Пиковым стал прошлый год, когда в декабре 2022 года ограничение выезда затронуло 8 млн должников.

С начала октября 2023 года было введено бессрочное действие постановлений приставов о временном ограничении права выезда за границу. Ранее шестимесячный срок был отменен, и теперь ограничения сохраняют свою силу до полного погашения задолженности и завершения исполнительного производства.

С 11 декабря в России вступил в силу закон «О едином перечне оснований недействительности паспортов». По нему удостоверение личности могут изъять и аннулировать, если персональные данные его владельца не совпадают с теми, которые содержатся в базах МВД, МИД или других федеральных госорганов. Также среди оснований — утрата или непригодность документа, изменение ФИО, смерть владельца и прочее.

Помимо этого, закон обязывает невыездных граждан сдавать паспорта на хранение. В перечень таких лиц входят призванные на военную службу, те, кто допущен к государственной тайне, сотрудники ФСБ, фигуранты уголовных дел, банкроты и другие. Загранпаспорт будет признан недействительным и изъят, если они решат оставить его у себя.

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