Израильские военные расширили операцию на юге Газы против подземной инфраструктуры ХАМАСа 23.12.2023, 23:13

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Идут сложные бои.

Израильские военные еще больше расширили операции на юге Газы, особенно против подземной инфраструктуры ХАМАСа.

Об этом заявил пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

- При входе в новые опорные пункты ХАМАСа войска вступают в тяжелые бои, - заявил он.

По словам Хагари, в районе Хан-Юниса ЦАХАЛ ведет очень активную борьбу с туннелями палестинской террористической группировки.

- Мы расширили там инженерно-боевые силы... и в ближайшие дни мы еще больше расширим возможности 99-й дивизии, - добавил он.

По его словам, на данный момент наземные силы уничтожили или захватили около 30 тысяч единиц взрывчатки, включая противотанковые ракеты и РПГ, по всему Сектору Газа.

По словам Хагари, в районе кварталов Дарадж и Туффа города Газа войска обнаружили в школе тайник с оружием, в том числе множество взрывных устройств, ракет и "стратегических" средств, принадлежащих военно-морским силам ХАМАС, которые, по его словам, могли быть использованы против кораблей ВМС Израиля.

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