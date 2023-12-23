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Израильские военные расширили операцию на юге Газы против подземной инфраструктуры ХАМАСа

  • 23.12.2023, 23:13
  • 1,428
Израильские военные расширили операцию на юге Газы против подземной инфраструктуры ХАМАСа

Идут сложные бои.

Израильские военные еще больше расширили операции на юге Газы, особенно против подземной инфраструктуры ХАМАСа.

Об этом заявил пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

- При входе в новые опорные пункты ХАМАСа войска вступают в тяжелые бои, - заявил он.

По словам Хагари, в районе Хан-Юниса ЦАХАЛ ведет очень активную борьбу с туннелями палестинской террористической группировки.

- Мы расширили там инженерно-боевые силы... и в ближайшие дни мы еще больше расширим возможности 99-й дивизии, - добавил он.

По его словам, на данный момент наземные силы уничтожили или захватили около 30 тысяч единиц взрывчатки, включая противотанковые ракеты и РПГ, по всему Сектору Газа.

По словам Хагари, в районе кварталов Дарадж и Туффа города Газа войска обнаружили в школе тайник с оружием, в том числе множество взрывных устройств, ракет и "стратегических" средств, принадлежащих военно-морским силам ХАМАС, которые, по его словам, могли быть использованы против кораблей ВМС Израиля.

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