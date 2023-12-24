Зараженная радиацией военная техника, которую оккупанты выводили через зону ЧАЭС, найдена в Могилеве 1 24.12.2023, 18:47

Показатели превышают допустимую норму в разы.

В 2022 году, когда российская армия наступала на Киев, оккупанты без защиты проехали по территории Рыжего леса в Чернобыльской зоне, которая считается наиболее радиоактивно загрязненной вокруг Чернобыля.

Как пишет телеграм-канал «Баста!», для этой операции была задействована техника из военной части 6713 города Могилева.

Часть этой техники, вместе с техникой российской армии, находилась в зараженной зоне возле Чернобыльской атомной электростанции в течение 36 дней.

После выхода из Чернобыля машины вернули обратно в часть, но они не прошли дезактивацию. Согласно замерам, показатели превышают допустимую норму в разы. Все машины оставили в закрытых ангарах и запретили доступ к ней.