Лошадей единственной белорусской национальной породы незаконно продали в РФ 3 25.12.2023, 11:22

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По цене субпродуктов.

В середине декабря любители лошадей забили тревогу: хозяйство в Освее, в Верхнедвинском районе, расформировывают, и руководство собралось продать табун на мясо. В нем были и редкие белорусские упряжные — национальная порода, которую выводили десятилетиями. Сначала в районе всех успокоили и пообещали, что животным найдут новых хозяев. А позже выяснилось, что лошадей все же продали, причем незаконно, пишет «Зеркало».

Тогда сообщалось, что хозяйство нашло покупателя, который готов выкупить все поголовье оптом, и руководство это устраивало. Лошадей забирали по цене от 5,5 до 6,6 рубля за килограмм живого веса в зависимости возраста.

В Верхнедвинском райисполкоме тогда заверили, что «никто сдавать на мясокомбинат животных не собирался».

— Да, КУП «Освейский» подлежит реорганизации путем присоединения к другому хозяйству, — подтвердил первый зампредседателя исполкома Алексей Гарбуль в комментарии «СБ. Беларусь сегодня». — Коней могут приехать посмотреть и приобрести все желающие предприятия и организации страны. Около 40 лошадей уже отправлены по новому месту жительства. В связи с тем, что поиски новых хозяев затянулись, продлено и действие решения: до тех пор, пока всех лошадей не пристроят в надежные руки.

Позже к сельхозпредприятию возникли вопросы. Выяснилось, что руководство продало 31 лошадь предпринимателю из Могилевской области без ветеринарного свидетельства, а это незаконно, рассказывали несколько дней назад на «Беларусь 1». На тот момент в хозяйстве еще оставались другие лошади, ожидающие продажи.

Как оказалось, владелец ИП перепродал их трем физлицам в Россию, тоже нелегально — без ветсвидетельства официально это сделать невозможно. В этом году он купил 70 тонн скота и уже попадался в поле зрения ветеринарно-санитарных служб. Госконтроль по Могилевской области начал проверку.

— В ходе проведения проверочных мероприятий установлено, что директор сельхозпредприятия «Освейский» Верхнедвинского района Витебской области с целью избежания ответственности за несвоевременную выплату заработной платы без получения разрешения на реализацию и вопреки нормативным актам реализовал 31 чистопородную племенную лошадь по стоимости субпродуктов, — сообщили в УДФР КГК по Могилевской области.

На директора хозяйства «Освейское» и предпринимателя завели уголовные дела за незаконную продажу породистых лошадей.

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