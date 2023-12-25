Сторонники Гиркина не смогли выдвинуть его в президенты России 10 25.12.2023, 12:58

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Нотариусы отказались заверять подписи.

Инициативная группа поддержала выдвижение в президенты РФ бывшего командира донецких террористов, военного преступника, полковника запаса ФСБ Игоря Стрелкова (Гиркина), находящегося в СИЗО по обвинению в экстремизме.

Однако, несмотря на то, что его сторонникам удалось собрать необходимое количество подписей — 500, их не смогли заверить. Четыре нотариуса, с которыми ранее была достигнута соответствующая договоренность, неожиданно отказались от участия в съезде, рассказали организаторы предвыборного штаба Стрелкова, пишет The Moscow Times.

Собрание инициативной группы проходило 24 декабря в Москве. Всего на нем зарегистрировались 556 человек. Посетивший мероприятие журналист «Осторожно, Media» Алексей Полоротов рассказал, что после фиаско с нотариусами организаторы пытались в срочном порядке найти другого аналогичного специалиста, однако не смогли.

В итоге жена Стрелкова Мирослава Регинская заявила, что все подписи заверят на следующий день. Однако эта процедура должна проводиться именно в рамках собрания, иначе с формальной точки зрения оно будет считаться несостоявшимся. Нотариальное заверение протокола регистрации членов инициативной группы и протокола самого собрания является обязательным и предусмотрено частью 5 статьи 34 федерального закона «О выборах президента РФ».

По данным «Осторожно, новости», представители Центризбиркома «никак не показывали свое присутствие» на мероприятии, поэтому маловероятно, что комиссия сможет принять такие документы. Позже Регинская написала в телеграм-канале, что соратники Стрелкова, которые занимаются его предвыборной программой, продолжают искать возможные выходы из ситуации.

Сами они заявили, что «нотариальный вопрос» якобы не является препятствием к регистрации инициативной группы в ЦИК. По их словам, все необходимые требования закона «были соблюдены», а представители комиссии все же «присутствовали на собрании и зафиксировали его результаты».

Стрелков сообщил о намерении баллотироваться в президенты в ноябре. В письме из СИЗО он обратился к «патриотической общественности» за поддержкой и дал указания развернуть штаб по сбору подписей.

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