Израильская армия заманила в ловушку и ликвидировала десятки боевиков в Газе 25.12.2023, 14:25

Журналисты рассказали детали дерзкой операции.

В ЦАХАЛ сообщили, что израильской армии удалось устроить засаду и уничтожить сразу десятки террористов ХАМАС. Описываемые события развернулись на юге города Газа, пишет Bild.

Сначала израильские военные открыли огонь по боевикам, чтобы те были вынуждены отступить в командный центр. После этого, когда террористы скрылись в здании, израильские истребители разбомбили штаб ХАМАС — утверждается, что десятки членов террористической группировки погибли.

Издание The Times of Israel пишет, что Израиль контролирует город Газа на севере, в остальных частях продолжаются бои с группами боевиков. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что ЦАХАЛ «постепенно достигает» своих целей в Газе. При этом главная задача для израильской армии — дотянуться до лидера ХАМАС Яхьи Синвара. По неподтверждённой информации, он сбежал из Газы несколько недель назад.

В израильской армии заявляют, что с момента начала военных действий более 700 террористов оказались в плену у ЦАХАЛ, 200 из них сдались в течение минувшей недели.

Армия обороны Израиля регулярно находит на территории сектора Газа тайники с оружием: на прошлой неделе в здании детского сада отыскали миномёты, гранатомёты и взрывчатые вещества. В другом тайнике военные обнаружили пояса со взрывчаткой, адаптированные для детей.

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