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В Могилеве произошел взрыв

  • 28.12.2023, 9:52
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В Могилеве произошел взрыв

Обрушилась стена в гаражном кооперативе.

В Могилеве вечером в среду произошел взрыв в гаражном кооперативе.

Как сообщается в сводке МЧС, вспышка газовоздушной смеси без последующего горения случилась в гаражном боксе. Никто не пострадал, обрушилась кирпичная перегородка на площади 3 кв. м.

«Предполагаемая причина происшествия – разрыв портативного газового баллончика объемом 0,4 литра в результате нагрева от металлической печи», – говорится в сводке.

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