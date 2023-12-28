В Могилеве произошел взрыв
- 28.12.2023, 9:52
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Обрушилась стена в гаражном кооперативе.
В Могилеве вечером в среду произошел взрыв в гаражном кооперативе.
Как сообщается в сводке МЧС, вспышка газовоздушной смеси без последующего горения случилась в гаражном боксе. Никто не пострадал, обрушилась кирпичная перегородка на площади 3 кв. м.
«Предполагаемая причина происшествия – разрыв портативного газового баллончика объемом 0,4 литра в результате нагрева от металлической печи», – говорится в сводке.