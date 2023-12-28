Украинские войска продвинулись к западу от Горловки
- 28.12.2023, 13:25
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В ISW раскрыли детали боев и показали карты.
Силы обороны Украины достигли продвижения к западу от Горловки Донецкой области и продолжают вести позиционные бои с российскими оккупантами. Войска агрессора России могли продвинуться под Кременной и в районе Бахмута. Продолжаются позиционные бои на линии Купянск-Сватово-Кременная. Об этом заявили в Институте изучения войны (ISW).
В сводке ISW говорится о том, что подразделения сил обороны Украины недавно продвинулись к Западу от Горловки. В той локации идут позиционные бои с захватчиками. Кадры продвижения подтверждаются геолокационными снимками.
На каких участках фронта идут активные бои
Согласно оценке аналитиков, в районе Синьковки, Петропавловки и Ивановки на Купянском направлении в Харьковской области, а также к западу и юго-западу от Кременной в районе Дибровы и Серебрянского лесничества, идут активные позиционные боевые действия. В целом, ситуация характерна и для линии Купянск-Сватово-Кременная.
Аналогичная ситуация фиксируется северо-западнее Бахмута в районе Богдановки, западнее Бахмута в районе Ивановского, в направлении Часова Яра, и возле Клещиевки и Андреевки.
«В наступательных операциях в этом районе участвуют Добровольческий корпус с южного направления в районе Бахмута и неуточненный личный состав Каспийской флотилии», - указано в отчете.
Где могли продвинуться оккупанты РФ
Российские захватчики продвинулись в районе Кременной. Также так называемые военкоры распространили сведения о якобы продвижении оккупантов возле Ямполовки (Краматорский район) и у Серебрянского лесничества. Визуального подтверждения этому нет.
Также отмечается, что россияне продвинулись в районе Бахмута, продолжаются позиционные бои. Появились данные о том, что враг достиг продвижения на 500 метров в лесной зоне к северу от Богдановки, однако сведения не подтверждаются визуально.