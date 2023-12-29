В Одессе после удара РФ обломки храма едва не убили священника 1 29.12.2023, 15:40

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На видео показали, что происходило, когда российская ракета пробила купол.

В Одессе в результате ракетной атаки российских военных был поврежден православный христианский храм, а священника, проводившего службу, едва не привалило обломками, передает dialog.ua.

В Сети появилось короткое видео происшествия: батюшка передвигается с кадилом по центральной части храма, прямо под куполом.

В это время виден яркий свет и сверху летят обломки разрушенного здания.

Судя по всему, российский боеприпас повредил купол и прилегающие к нему конструкции, поскольку обломки упали прямо в центре помещения.

К счастью для церковного служителя, во время падения тяжелых обломков он как раз отошел в сторону.

Огромные куски стройматериалов приземлились прямо на то место, где он читал молитвы буквально несколько секунд назад.

На ролике видно, что священник при падении обломков на пол не пострадал.

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