ВСУ «перемололи» оккупантов под Купянском 29.12.2023, 18:49

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Красивая тактическая победа.

Украинские военные смогли одержать «красивую тактическую победу» возле Купянска. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Оккупанты хотели зайти в Синьковку Харьковской области и оттуда продвигаться в сторону Купянска. Однако вражеские солдаты получили по зубам и не смогли осуществить задуманное.

«Вражеские войска не смогли даже подойти к нашим позициям. Враг и его техника были уничтожены - дронами, артиллерией и минно-взрывными заграждениями. Да-да, заграждения были сделаны. То есть врага в очередной раз остановили. Потому что это одно из направлений активного вражеского наступления»,

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