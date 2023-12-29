Лишь 2% россиян включили «переизбрание Путина» в перечень новогодних пожеланий 2 29.12.2023, 23:07

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Чаще всего россияне желали мира и окончания войны в Украине.

В топе пожеланий россиян на Новый год не оказалось переизбрания президента РФ Владимира Путина на пятый по счету срок, следует из результатов опроса Russian Field.

В ходе исследования гражданам задавали открытый вопрос, то есть они должны были дать свой ответ, а не выбрать из предложенных вариантов. Он звучал так: «Что бы вы пожелали россиянам в наступающем 2024 году?»

Переизбрание Путина не попало даже в десятку популярных ответов. Лишь 2% респондентов заявили, что хотели бы этого для своих соотечественников в новом году, отмечает (The Moscow Times https://www.moscowtimes.ru/2023/12/29/lish-2-rossiyan-vklyuchili-pereizbranie-putina-vperechen-novogodnih-pozhelanii-a117606).

Чаще всего россияне желали мира и окончания войны в Украине — такой ответ дали 50% опрошенных. При этом только 6% указали, что хотят конкретно «победы».

40% посчитали самым важным наличие здоровья. На третьем месте оказались «терпение и оптимизм»: «не сдаваться и не унывать» призвали 14% граждан. 13% пожелали «счастья и радости», еще по 11% — «успехов» и «благополучия в целом».

Вариант «денег и повышения зарплат» озвучили 10% респондентов. Замыкают десятку пожелания «добра» и «любви» (по 4%).

Уже правящий Россией дольше всех со времен Иосифа Сталина, Путин официально стал «самовыдвиженцем» 8 декабря, заручившись поддержкой собранной Кремлем «инициативной группы» из бывших спортсменов, чиновников и пожилых артистов. Он уже подал документы в ЦИК для регистрации в качестве кандидата.

Обнуливший свои сроки в результате конституционной реформы два с половиной года назад, Путин намерен оставаться у власти как минимум до 2030 года — дольше любого правителя России со времен императрицы Екатерины II. По продолжительности нахождения на посту руководителя государства действующий президент уже превзошел Пиночета (17 лет), Ким Чен Ира (17 лет), Бенито Муссолини и индонезийского диктатора Сухарто (20 лет).

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