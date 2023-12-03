Израиль нанес масштабные удары по сектору Газа 3.12.2023, 12:20

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По сообщениям СМИ, Армия обороны Израиля нанесла масштабные воздушные и артиллерийские удары по всему сектору Газа.

Среди районов, подвергшихся атакам, - город Хан-Юнис на юге Газы, сообщает cursorinfo.co.il.

Напомним, что после того, как недельное прекращение огня в секторе Газа закончилось в пятницу, в субботу возобновились ракетные обстрелы Израиля из сектора Газа и Ливана, как и израильские авиаудары по сектору Газа.

Команду Моссада, которая находилась в Катаре для переговоров о новом перемирии, отозвали в субботу домой «из-за тупика».

מתקיפה בדיר אל בלח pic.twitter.com/kUVUasTZn5 — בז news (@1717Bazz) December 3, 2023

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