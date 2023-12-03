Йеменские хуситы атаковали британское торговое судно в Красном море
- 3.12.2023, 18:45
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Применялись ракеты и беспилотники.
Британское торговое судно в Красном море подверглось атаке со стороны Йемена, сообщают телеканалы Al-Arabiya и Al-Hadath. Инцидент произошел в Баб-эль-Мандабском проливе (по берегам его находятся Йемен, Джибути и Эритрея, соединяет Красное море на юге с Аденским заливом).
Al-Arabiya со ссылкой на данные британской компании в области безопасности в море Ambrey сообщает, что судно, шедшее под флагом Багамских островов, попало под ракетный обстрел.
Источники Al-Hadath сообщили, что судно шло под флагом Соединенного Королевства, с британским экипажем. В ответе на атаку хуситов участвовали корабли США и Израиля, рассказали собеседники телеканала.
Ранее 3 декабря Британское агентство морских торговых операций (UKMTO) заявило о получении сообщений об активности беспилотников из Йемена и возможном взрыве в Баб-эль-Мандабском проливе, передает Reuters.
Хуситы в ноябре объявили о намерении атаковать любые израильские суда в Красном море — как с флагом Израиля, так и принадлежащие или эксплуатируемые израильскими компаниями. Свои действия йеменские повстанцы назвали ответом на «отвратительную израильско-американскую агрессию в секторе Газа».