Мадуро объявил часть Гайаны 24-м штатом Венесуэлы 4 6.12.2023, 8:21

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Николас Мадуро

Фото: Reuters

Будет вторжение и новая война?

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил западную часть соседней Гайаны — Эссекибо — 24-м штатом страны. Он призвал Национальную ассамблею Венесуэлы принять закон о «защите спорной территории», пишет издание Ultimas Noticias.

«Новый штат» Венесуэлы получил название Гайана-Эссекибо. Мадуро предложил создать на присоединенной территории подразделения ведомств, выдающих лицензии на добычу газа, нефти и полезных ископаемых. Нефтяным компаниям, которые работают в «новом штате», он дал три месяца для завершения операций.

«Только по-хорошему. С уважением к международному праву, с уважением к законам, с уважением добрососедства», — сказал Мадуро.

Он также поручил создать верховный комиссариат по обороне Эссекибо, разработать план социальной помощи населению региона, а также провести перепись и выдать его жителям удостоверения личности. Также Мадуро потребовал опубликовать и распространить в образовательных учреждениях новую карту Венесуэлы.

Напомним, 3 декабря в Венесуэле прошел «референдум», по результатам которого около 95% граждан Венесуэлы проголосовали за включение Эссекибо в состав страны, вопреки решению Международного суда ООН, предписывавшему Каракасу воздержаться от любых действий по изменению ситуации в территориальном споре с Гайаной.

Что за Гайана?

Гуаяна-Эсекиба (также Западная Гайана) — спорная территория на западе современной республики Гайана, в бассейне реки Эссекибо. Длительный территориальный спор независимой Венесуэлы начался еще в XIX веке сначала с Британской империей, а затем продолжился и с независимой Гайаной. Площадь области — почти 160 000 км², население — около 300 000 человек.

В Венесуэле вновь активно заговорили о «воссоединении» после обнаружения в территориальных водах Гайаны больших запасов нефти. Власти страны хотят привлечь к их разработке американские и китайские компании.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, которого многие в мире считают диктатором, а Александр Лукашенко называет своим другом, агрессивно высказывался в адрес Гайаны, заявив, что та выбрала путь «эскалации войны».

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