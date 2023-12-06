Цена нефти Brent упала ниже $75 за баррель

Цена нефти Brent упала ниже $75 за баррель2
- 6.12.2023, 19:47
- 1,596
Впервые c 4 июля.
Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures снизилась на 3,51%, опустившись до отметки $74,49 за баррель. В предыдущий раз стоимость нефти Brent падала ниже $75 за баррель 4 июля 2023 года.
Цена фьючерсов на нефть WTI с поставкой в январе на Нью-Йоркской товарной бирже упала на 3,94%, до $69,47 за баррель.
Цены на нефть Brent продолжают снижаться пятую торговую сессию подряд. Как сообщает Bloomberg, рост объемов экспорта американской нефти и неопределенность вокруг способности ОПЕК+ сократить добычу в соответствии с планами вызвали опасения избытка предложения на рынке.
Аналитик компании CMC Markets Тина Тенг указала на негативное влияние на рынок нефти, связанное с опасениями, что сокращение поставок нефти со стороны стран ОПЕК+ не приведет к значительному эффекту на рынке. На прошлой неделе Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники договорились о добровольном сокращении добычи на уровне 2,2 млн баррелей в день в первом квартале 2024 года. Однако рынок, похоже, сомневается в том, что эти меры окажут существенное влияние на общую ситуацию с предложением и ценами на нефть.