Цена нефти Brent упала ниже $75 за баррель 2 6.12.2023, 19:47

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Впервые c 4 июля.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures снизилась на 3,51%, опустившись до отметки $74,49 за баррель. В предыдущий раз стоимость нефти Brent падала ниже $75 за баррель 4 июля 2023 года.

Цена фьючерсов на нефть WTI с поставкой в январе на Нью-Йоркской товарной бирже упала на 3,94%, до $69,47 за баррель.

Цены на нефть Brent продолжают снижаться пятую торговую сессию подряд. Как сообщает Bloomberg, рост объемов экспорта американской нефти и неопределенность вокруг способности ОПЕК+ сократить добычу в соответствии с планами вызвали опасения избытка предложения на рынке.

Аналитик компании CMC Markets Тина Тенг указала на негативное влияние на рынок нефти, связанное с опасениями, что сокращение поставок нефти со стороны стран ОПЕК+ не приведет к значительному эффекту на рынке. На прошлой неделе Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники договорились о добровольном сокращении добычи на уровне 2,2 млн баррелей в день в первом квартале 2024 года. Однако рынок, похоже, сомневается в том, что эти меры окажут существенное влияние на общую ситуацию с предложением и ценами на нефть.

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