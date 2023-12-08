Шойгу становится опаснее для Путина, чем Пригожин 2 8.12.2023, 8:06

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Эксперт назвал причину.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу видит себя на «троне» вместо российского диктатора Владимира Путина, и этот топ-чиновник становится для лидера страны-агрессора еще более опасным, чем в свое время был главарь частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин.

У главы Минобороны России были довольно серьезные политические амбиции, рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко в эфире телеканала FreeДом.

«У Шойгу есть амбиции - он себя видит на российском троне вместо Путина, и эти амбиции проявлялись до полномасштабного вторжения в Украину, когда... Шойгу чуть ли не в ультимативном характере для себя выбил место №1 в партии «Единая Россия», - заявил эксперт.

Аналитик отметил, что разные силовые структуры, входящие в состав российского Минобороны, создавали околополитические силы и во время выборов на разных уровнях и пытались «выбиваться».

«…Шойгу на сегодняшний день становится все более опасным для Путина, даже более опасным, чем был Пригожин, который балансировал и создавал…», - считает он.

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