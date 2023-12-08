«Стоит ли грустить, когда обо мне говорят все верхушки командования и министерства?» 8.12.2023, 13:54

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Белоруска утверждает, что ее уволили из армии по личному приказу Хренина.

Белоруску уволили из армии. Девушка утверждает, что из-за ее блога в тиктоке и по приказу министра Хренина.

«Стою здесь расстроенная, что уволили за четыре месяца до конца контракта после пяти лет службы. И не понимаю, сильно ли грустить, когда обо мне говорят все верхушки командования и министерства?» — написала девушка в тиктоке.

Полина Попкова (в тиктоке блогерша poli_k і) до недавнего времени служила в 48-м отдельном батальоне радиоэлектронной борьбы в Бресте. Всего в Вооруженных силах Полина отработала почти пять лет (уволили ее за 3 месяца и 13 дней до окончания контракта). Первые два с половиной года она служила в 10-м отдельном батальоне радиоэлектронной борьбы в Борисове. Девушка делилась в соцсетях, что это была ее детская мечта.

Примерно год назад она начала вести аккаунт в тиктоке — записывать юмористические видео, на которых Полина в военной форме. Блогер объясняла подписчикам, что ее руководство с самого начала знало об этом и позволило вести тикток в таком формате. При этом она всегда записывала видео только у себя дома, а на работе согласно правилам ходила с кнопочным телефоном.

Но одно видео, похоже, кому-то очень не понравилось — новость о нем, по словам девушки, дошла даже до «высокого руководства» (сейчас ролик удален, как и аккаунт Полины в инстаграме).

«Знаете ли вы, за что в 21 веке увольняют из Вооруженных сил Республики Беларусь за четыре месяца до окончания контракта?» — спросила Полина у своих подписчиков и сама ответила: «За видео в тиктоке».

В комментариях девушка утверждает, что уволить ее сказал министр обороны Виктор Хренин.

Поскольку официально уволить за тикток по белорусскому законодательству не могут, нужно было найти причину. Полина говорит, что для этого ей дали три выговора за два дня и отправили на аттестационную комиссию, которую она не прошла.

Кто-то начал злорадствовать, что теперь красивой девушке придется возвращать контрактные. Однако она уточнила, что получила бы деньги, только отслужив пять лет до конца. Так что те, кто знаком с системой, поздравили девушку и назвали такое увольнение подарком, ведь позже все обошлось бы гораздо дороже. Один из подписчиков пожалел, что почти пять лет выпали у девушки из страхового стажа.

Многие мужчины, которые служили по контракту в белорусской армии, завидовали ей и писали в комментариях, как сами пытались хоть как-то добиться увольнения.

«Я девять месяцев пытался уволиться, не отпускали. Говорили, только если будешь на КПП водку пить, тогда уволим», «Я на работу не ходил две недели и не уволили. Также девять месяцев увольнялся», «Я приходил на работу раз в 10 дней. Через пять месяцев такой службы уволили по собственному желанию. Все это время платили обеспечение, как положено».

Говорят, что если бы знали, что можно было просто снять видео, сэкономили бы много нервных клеток.

Одна из женщин поддержала Полину: «А вообще такое ощущение, что сейчас от женщин на службе просто ищут причину избавиться. В Департамент охраны вообще женский пол не берут».

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