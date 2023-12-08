Путин объявил о своем участии в «выборах» 22 8.12.2023, 14:22

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По просьбе одного из главарей террористов «ДНР».

Президент России Владимир Путин объявил, что будет участвовать в президентских выборах в 2024 году, сообщили участники церемонии в Кремле, пишет ТАСС.

«Путин выдвинулся на новый президентский срок», — уточнил корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников.

Он сообщил, что Путин объявил о «выдвижении» по просьбе Артема Жоги — «командира» донецкого сепаратистского батальона «Спарта» и отца одного из главаря террористов «ДНР» Владимира Жоги.

О «выдвижении» Путин сообщил после вручения участникам войны России против Украины орденов «Золотая звезда» в Георгиевском зале Кремля, что принял решение баллотироваться в президенты в 2024 году.

Напомним, Центральная избирательная комиссия России официально утвердила трехдневное голосование на президентских выборах в РФ. Они пройдут 15, 16 и 17 марта 2024 года.

Путин до сих пор отказывался отвечать на вопрос об участии в них. Прежние президентские сроки Путина были «обнулены» поправками в Конституцию.

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