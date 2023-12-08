Какая модель iPhone считается лучшей среди пользователей: неожиданный выбор 8.12.2023, 15:52

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Этот телефон удобно лежит в руке, при этом за производительность переживать не приходится.

Команда популярного бенчмарка AnTuTu опубликовала свежий рейтинг гаджетов Apple, которые (согласно опросам) пользователи техники бренда любят больше всего. В списке можно найти культовые модели.

Если смотреть только на смартфоны, то лидером оказался iPhone 12 mini, который на выходе многие «хейтили». Но со временем отношение к компактному телефону поменялось, хоть он фактически «похоронил» линейку Mini, показав одни из худших продаж в истории Apple.

На втором месте в списке Apple-смартфонов расположился iPhone SE второго поколения. Эту модель обожают за классический дизайн, компактные габариты, удобную кнопку с Touch ID и доступный ценник. Плюс, он тоже получил свежую iOS 17.

А безусловным «яблочным» лидером стал 10,5-дюймовый iPad Pro 2 – продвинутый планшет давно вышел из производства, но фанаты бренда и обычные пользователи продолжают им пользоваться. После него идет iPad Air 4, вышедший почти 4 года назад.

Что касается свежих iPhone 15 и 15 Pro, то ни одна из моделей не попала даже в топ-30. Выше всех из линейки iPhone 2023 года в рейтинге поднялся iPhone 15 Pro Max, который занял 32-е место.

Напомним, в сериях iPhone 12 и iPhone 13 Apple попыталась вернуть на рынок компактные смартфоны с маленьким экраном. Но продажи оставляли желать лучшего, поэтому компания заменила компактные mini на Plus с увеличенным экраном.

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