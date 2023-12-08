Foreign Policy: Есть кратчайший путь к победе Украины 1 8.12.2023, 18:20

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Запад может заставить Путина отказаться от его целей.

Кратчайший путь к победе в Украине пролегает через Крым. Западу нужно набраться терпения и поддержать Киев на самом четком пути к победе.

Как говорится в материале Foreign Policy, контрнаступление Киева не оправдало ожиданий большинства наблюдателей. Западные СМИ пишут, что Европой и США распространяется фаталистическая позиция о вероятности поражения Украины.

Как одержать победу над Путиным

«Правда в том, что нет легкого выхода. Москва неоднократно давала понять, что согласится лишь на капитуляцию Киева... Единственный способ заставить Путина отказаться от его цели - дать Украине средства одержать победу на поле боя. Это не является невыполнимой задачей, но оно требует от Соединенных Штатов смелости, осознания ставок и определения наилучшего пути», - пишет издание.

Как отмечает Foreign Policy, успешная стратегия США по войне в Украине должна начинаться с признания того, что Москва не заинтересована в каком-либо настоящем прекращении боевых действий. С 2014 по 2022 год Россия 20 раз согласилась на режим прекращения огня в Украине - и немедленно нарушила каждую из договоренностей. Путин может выдвинуть еще одно подобное предложение в ближайшие месяцы, но цель одна - дать своим силам передышку перед возобновлением боевых действий.

Нереалистично думать, что Путин удовлетворится контролем над пятью регионами Украины, которые он уже аннексировал: Крымом, Донецком, Херсоном, Луганском и Запорожьем, лишь первую из которых он полностью контролирует. Запад мог бы попытаться заставить Украину уступить России большие территории и миллионы украинцев, надеясь задобрить Путина. Киев оказал бы яростное и оправданное сопротивление такому шагу. Это разрушило бы отношения с Киевом, подорвало бы боевой дух по всей Украине и вызвало бы сомнения относительно обязательств США во всем мире. Это взбодрило бы Путина продвигаться вперед.

Украинцы убеждены в необходимости противостоять России вооруженным путем и достигли в этом реальных успехов. У Киева все еще есть силы для борьбы.

«В 2022 году Украина одержала большие победы, освободив почти половину территории, которую Россия оккупировала с начала своего полномасштабного вторжения. Если в этом году наземное наступление оказалось менее успешным, чем ожидалось, это во многом связано с тем, что США отказываются от предоставления ключевого оружия, в частности ATACMS и боеприпасов двойного назначения DPICM. Это дало России драгоценное время окопаться», - пишет издание.

Кроме того, запрет Вашингтона на использование Украиной оружия Запада для ударов по территории России еще больше сковал действия Киева.

«Если контрнаступление Украины останавливается или даже проваливается, это не повод прекращать поддержку. Наоборот, это было бы время учиться на ошибках, поддерживать поток оружия и готовить Украину к следующему этапу войны», - писал в начале контрнаступления один из авторов статьи.

Этот этап начинается сейчас.

Новый этап войны - внимание на Крым

На этой новой фазе мероприятия следует рассмотреть более смелые и креативные варианты поддержки Украины. Партнеры должны сосредоточить свои усилия на приближении Украины к победе, сосредоточившись на Крыму.

«Без освобождения Крыма Украина никогда не будет в безопасности. Оккупированная территория является ключевым плацдармом и базой снабжения для российских операций на юге Украины. Как первый шаг, Украина должна отказать России в свободе действовать из Крыма», - пишет издание.

Вот почему Украина неоднократно нацеливалась на самый ценный актив России - Керченский мост. Силы Киева успешно атаковали его дважды. Параллельно ВСУ били по военным объектам России на территории полуострова, в частности по Черноморскому флоту.

Издание отмечает, что Украина имеет политическую волю и креативность, чтобы начать масштабную кампанию против Крыма, но США должны обеспечить ее успех. Вероятно, Крымская кампания будет состоять из трех этапов:

изоляция полуострова - уничтожение или, по крайней мере, вывод из строя Керченского моста, нацеливание на ключевые транзитные узлы, включая Генический, Сивашский и Чонгарский мосты, которые соединяют оккупированный Крым с Херсонской областью;

удары по военно-морским и авиационным базам полуострова - это требует срочных и крупных поставок ATACMS и Taurus;

удары по ключевым объектам в Российской Федерации, где будут перегруппировываться вытесненные российские подразделения.

Украина уже предприняла незначительные успешные атаки на российские базы, порты, аэродромы и штабы в этих прилегающих регионах, включая Новороссийск, Туапсе, Темрюк и Таганрог. Эти атаки следует поддерживать и поощрять.

«Почему мы должны требовать от Украины не наносить удары по российским военным базам, с которых безжалостно бьют по Украине? Американские политики должны признать, что самый короткий и прямой путь к победе для Украины пролегает через Крым. Украина должна быть вооружена, обучена и оснащена с учетом кампании на полуостров. Война России против Украины началась с вторжением в Крым в 2014 году, она так же закончится только тогда, когда Украина в конце концов восстановит там контроль», - заключает издание.

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