Мадуро подписал указы об аннексии части Гайаны 8 9.12.2023, 9:44

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Показана новая карта.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал ряд указов об аннексии региона Гайаны – Эссекибо. Речь идет сразу о шести документах, которые предусматривают «присоединение» богатого нефтью региона к Венесуэле.

Диктатор уже даже ратифицировал новую карту Венесуэлы и объявил Эссекибо 24 штатом страны. Об этом сообщает венесуэльская газета Ultimas Noticias.

Своими указами Мадуро «создал» национальную высшую комиссию в защиту Эссекибо, зоны комплексной обороны Эссекибо с тремя зонами комплексного развития. Кроме того, президент уже успел сформировать в Эссекибо подразделение PDVSA – государственной нефтегазовой компании Венесуэлы, которая обладает монопольным правом на добычу нефти и природного газа на континентальном и морском шельфах Венесуэлы.

Также известно, что «гауляйтером» Эссекибо Мадуро назначил капитана Алексиса Родригеса Кабельо. С 2019 по 2020 год он занимал должность командующего венесуэльской армией. Родригес Кабельо является двоюродным братом заместителя и первого вице-президента Социалистической партии Венесуэлы Диосдадо Кабельо, считающегося одним из самых влиятельных людей в правительстве.

Стоит отметить, что указы Мадуро издал по результатам так называемого «референдума» в Венесуэле. По официальным данным, более 95% проголосовавших поддержали «присоединение» Эссекибо. В то же время электоральные эксперты и СМИ заявляют о низкой явке и фальсификациях. При этом центральная избирательная комиссия Венесуэлы так и не опубликовала официальные результаты «референдума».

Примечательно, что в районе Эссекибо проживает более 125 тысяч человек. Их мнение власти Венесуэлы не спрашивали перед тем, как аннексировать целый регион.

На сегодняшний день аннексию региона осудили Великобритания, Содружество наций, Карибское сообщество и Организация американских государств. В то же время США поддержали Гайану, а Бразилия выразила обеспокоенность ситуацией и заявила, что не хочет войны в Южной Америке. При этом страна-террорист Россия объявила о визите Мадуро в Москву до конца 2023 года.

Ранее появились сообщения о развертывании подразделений вооруженных сил Венесуэлы, Гайаны, Бразилии и США в районе региона Эссекибо. В частности, американцы начали совместные учения с армией Гайаны, бразильцы превентивно усиливают границу, а Венесуэла начала накопление войск на границе.

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