Военный-мародер из РФ «прозрел», попав в украинский дом

Военный-мародер из РФ «прозрел», попав в украинский дом12
- 9.12.2023, 14:10
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Оккупант устроил истерику из-за увиденного.
Российский военный снял на видео свое вторжение в украинский дом на оккупированной части Херсонской области. Оккупант был удивлен высоким уровнем жизни украинцев.
Кадры доступны на Telegram-канале «Украина 365».
Оккупант не скрывал своей ненависти к Украине. Особенно злил российского мародера высокий уровень жизни украинцев, недоступный ему самому.
Военный преступник не мог понять, откуда у украинцев есть деньги на такие богатые дома.
«Еще один особняк! (...) Вот жили! Вообще! Откуда они деньги брали?!» - удивлялся за кадром российский оккупант.
Видео прокомментировал украинский журналист Денис Казанский в своем блоге.
«Годами росТВ втирало этим …, что в Украине нищета и бедность. И тут быдло, вырвавшееся из деревянных изб, обнаружило, что даже в Украине уровень жизни выше, чем в нефтегазовой сверхдержаве», - отметил журналист.