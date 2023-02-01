Видеофакт: Боевая работа украинского гранатометчика вблизи Бахмута
- 1.02.2023, 22:24
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Гранатометчик вышел из укрытия и произвел выстрел по врагам.
Бойцы 241-й бригады теробороны опубликовали фрагмент боя с оккупантами близ Бахмута.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи зафиксирован бой с захватчиками в населенном пункте. На видео видны две группы украинских военных, ведущих бой под прикрытием бронемашины, и гранатометчика, который выходит из укрытия и производит выстрел по врагам.
«Пацаны, я выйду!» - предупреждает он побратимов перед выходом на позицию.
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