Видеофакт: Боевая работа украинского гранатометчика вблизи Бахмута 1.02.2023, 22:24

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Гранатометчик вышел из укрытия и произвел выстрел по врагам.

Бойцы 241-й бригады теробороны опубликовали фрагмент боя с оккупантами близ Бахмута.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи зафиксирован бой с захватчиками в населенном пункте. На видео видны две группы украинских военных, ведущих бой под прикрытием бронемашины, и гранатометчика, который выходит из укрытия и производит выстрел по врагам.

«Пацаны, я выйду!» - предупреждает он побратимов перед выходом на позицию.

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