В московском аэропорту задержали рейс «Белавиа» в Минск 2 10.02.2023, 8:48

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фото: charter97.org

В чем причина?

Самолет «Белавиа» 9 февраля не вылетел из московского аэропорта «Шереметьево» в Минск по расписанию — рейс отложен на четыре часа по техническим причинам.

По расписанию борт B2 978 «Белавиа» должен был вылететь из «Шереметьево» 9 февраля в 20.15 по минскому и московскому времени, а прибыть в Минск в 21.40.

По данным сервиса FlightRadar, вылет из Москвы перенесен на 1.15 10 февраля. В аэропорту «Шереметьево» нам подтвердили эту информацию, пояснив, что рейс задерживается по техническим причинам.

Ранее с редакцией «Зеркала» связался читатель, который сообщил, что причина задержки рейса — поломка самолета.

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