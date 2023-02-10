Лукашисты запаниковали из-за закрытия Польшей пункта пропуска «Бобровники» 10.02.2023, 9:22

7,594

Ответ польских властей на приговор журналисту Анджею Почебуту достиг цели.

Закрытие Польшей пограничного пункта пропуска «Бобровники» на польско-белорусской границе «может привести к транспортному коллапсу на других погранпунктах». Об этом заявил пресс-секретарь Государственного пограничного комитета Беларуси Антон Бычковский в эфире СТВ.

Как сообщал сайт Charter97.org, по решению польской стороны, с 10 февраля с 12.00 (в 14.00 по минскому времени) польский пункт пропуска «Бобровники» официально приостанавливает оформление транспортных средств и лиц, следующих через границу, на неопределенное время.

Источник в правительстве одной из крупнейших польский радиостанций, RMF24, сообщил, что решение Варшавы — ответ на приговор Анджею Почобуту и другие действия белорусского режима против польского меньшинства.

Ранее, в 2021 году, польская сторона из-за миграционного кризиса закрыла пункт пропуска на белорусско-польской границу «Брузги-Кузница Белостоцкая». Еще раньше, в 2020 году, по инициативе польской стороны из-за COVID-19 были закрыты пункты пропуска «Словатыче-Домачево» и «Половцы-Песчатка».

Таким образом, на белорусско-польской границе остается только два действующих пункта пропуска — для грузового транспорта в Польшу остается единственный пункт пропуска «Кукурыки» (с белорусской стороны «Козловичи»), а для легкового — пункт пропуска «Тересполь» (с белорусской стороны «Брест»).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».