Российские ракеты залетели в Румынию 15 10.02.2023, 12:45

7,036

Они были выпущены из акватории Черного моря

Российские ракеты, летевшие из акватории Черного моря в Украину, пересекли границы Молдовы и Румынии, которая является членом НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

«Сегодня, 11 февраля, в 10:18 две российские крылатые ракеты «Калибр» провели пересечение Государственной границы Украины с Республикой Молдова. Ориентировочно в 10:33 эти ракеты пересекли воздушное пространство Румынии. После чего снова зашли в воздушное пространство Украины в точке пересечения границ трех государств», - рассказал Залужный.

Он добавил, что ракеты были запущены из акватории Черного моря.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».