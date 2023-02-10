Российские ракеты залетели в Румынию

Российские ракеты залетели в Румынию15
- 10.02.2023, 12:45
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Они были выпущены из акватории Черного моря
Российские ракеты, летевшие из акватории Черного моря в Украину, пересекли границы Молдовы и Румынии, которая является членом НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
«Сегодня, 11 февраля, в 10:18 две российские крылатые ракеты «Калибр» провели пересечение Государственной границы Украины с Республикой Молдова. Ориентировочно в 10:33 эти ракеты пересекли воздушное пространство Румынии. После чего снова зашли в воздушное пространство Украины в точке пересечения границ трех государств», - рассказал Залужный.
Он добавил, что ракеты были запущены из акватории Черного моря.