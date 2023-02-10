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Румыния не подтверждает информацию о нарушении границ российской ракетой

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  • 10.02.2023, 13:48
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Румыния не подтверждает информацию о нарушении границ российской ракетой

Минобороны страны выступит с официальным заявлением.

Информация о том, что российские ракеты нарушили воздушное пространство Румынии, не подтверждается.

Об этом заявил пресс-секретарь Минобороны страны Константин Спыну.

«Информация о том, что российская ракета пролетела над воздушным пространством Румынии, не подтверждается. Вскоре мы вернемся с официальной информацией об этой ситуации. Мы просим вас не распространять непроверенную информацию по этой теме в публичном пространстве», — цитирует Libertatea его ответ на запрос издания.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что крылатые ракеты «Калибр» пересекли воздушное пространство Молдовы и Румынии.

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