Румыния не подтверждает информацию о нарушении границ российской ракетой

Румыния не подтверждает информацию о нарушении границ российской ракетой2
- 10.02.2023, 13:48
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Минобороны страны выступит с официальным заявлением.
Информация о том, что российские ракеты нарушили воздушное пространство Румынии, не подтверждается.
Об этом заявил пресс-секретарь Минобороны страны Константин Спыну.
«Информация о том, что российская ракета пролетела над воздушным пространством Румынии, не подтверждается. Вскоре мы вернемся с официальной информацией об этой ситуации. Мы просим вас не распространять непроверенную информацию по этой теме в публичном пространстве», — цитирует Libertatea его ответ на запрос издания.
Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что крылатые ракеты «Калибр» пересекли воздушное пространство Молдовы и Румынии.