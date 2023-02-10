Трех белорусок с детьми эвакуировали из Турции 10.02.2023, 15:48

иллюстрационное фото AP/Francisco Seco

В данный момент самолет направляется в Минск.

Борт Министерства обороны Беларуси днем 10 февраля эвакуировал трех белорусок с тремя детьми из пострадавших районов Турции. Об этом сообщает ОНТ.

В данный момент самолет выполняет полет в Минск. Подробности и состояние эвакуируемых пока неизвестны.

Напомним, мощное землетрясение произошло на юго-востоке Турции и в Сирии в ночь с воскресенья на понедельник 6 февраля. Сначала сообщалось, что его магнитуда — 7,4, впоследствии ее повысили до 7,7. Второе землетрясение магнитудой 7,6 произошло в юго-восточном турецком регионе Кахраманмараш.

При землетрясении только в Турции было разрушено больше 6 тыс. зданий. В Турции и Сирии, по данным на вечер 9 февраля, погибли более 20 тысяч человек.

Как сообщал сайт Charter97.org, в Турции погиб муж гражданки Беларуси и один из ее двоих детей, которые проживали в городе Кахраманмараш. Судьба самой белоруски и второго ребенка пока неизвестна.

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