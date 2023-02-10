закрыть
10 февраля 2023, пятница, 15:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Трех белорусок с детьми эвакуировали из Турции

  • 10.02.2023, 15:48
Трех белорусок с детьми эвакуировали из Турции
иллюстрационное фото AP/Francisco Seco

В данный момент самолет направляется в Минск.

Борт Министерства обороны Беларуси днем 10 февраля эвакуировал трех белорусок с тремя детьми из пострадавших районов Турции. Об этом сообщает ОНТ.

В данный момент самолет выполняет полет в Минск. Подробности и состояние эвакуируемых пока неизвестны.

Напомним, мощное землетрясение произошло на юго-востоке Турции и в Сирии в ночь с воскресенья на понедельник 6 февраля. Сначала сообщалось, что его магнитуда — 7,4, впоследствии ее повысили до 7,7. Второе землетрясение магнитудой 7,6 произошло в юго-восточном турецком регионе Кахраманмараш.

При землетрясении только в Турции было разрушено больше 6 тыс. зданий. В Турции и Сирии, по данным на вечер 9 февраля, погибли более 20 тысяч человек.

Как сообщал сайт Charter97.org, в Турции погиб муж гражданки Беларуси и один из ее двоих детей, которые проживали в городе Кахраманмараш. Судьба самой белоруски и второго ребенка пока неизвестна.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Наступление началось — рубль упал
Наступление началось — рубль упал Альфред Кох
Смотрите, он еле идет!
Смотрите, он еле идет! Ирина Халип
Еще даже не начинали
Еще даже не начинали Владислав Иноземцев
Мультики для Путина закончились
Мультики для Путина закончились Альфред Кох