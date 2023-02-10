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В Турции обнаружили тело белоруски и ее четырехлетней дочери

  • 10.02.2023, 18:11
  • 2,680
В Турции обнаружили тело белоруски и ее четырехлетней дочери
иллюстрационное фото

Ранее погиб ее муж и второй ребенок.

Тела гражданки Беларуси и ее 4-летней дочери обнаружены спасателями в турецком городе Кахраманмараш. Об этом госСМИ сообщили в посольстве Беларуси в Турции.

«Спасатели спецотряда „ЗУБР“ МЧС Беларуси подтвердили посольству информацию об извлеченных из-под обломков в городе Кахраманмараш тел гражданки Беларуси и ее несовершеннолетней дочери, которые были опознаны близким родственником по линии супруга (гражданина Турции) погибшей», — сообщили в посольстве.

9 февраля стало известно, что с места поисковых работ в Кахраманмараше из-под завалов извлекли тела ее супруга (гражданина Турции) и одного из двух малолетних детей.

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